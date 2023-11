ANCONA - Dopo la giornata di domenica, nel girone B di Lega Pro, che ha portato in dote un pareggio (Vis Pesaro-Arezzo 1-1) e una vittoria (Ancona-Perugia 2-1) per le marchigiane, stasera - lunedì 6 novembre - si torna nuovamente in campo. Fari puntati sulle sfide, alle 20.45, tra Pineto-Fermana e Recanatese-Sestri.

IL PROGRAMMA

Rimini-Spal ore 20.30

Pineto-Fermana ore 20.45

Recanatese-Sestri ore 20.45

