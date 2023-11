Novanta tifosi dell'Ancona con mazze e bastoni per l'agguato ai supporters del Perugia: decisivo l'intervento della Polizia

ANCONA - Bella vittoria sul campo, tre punti pesanti ma c'è anche dell'altro nella prima domenica di novembre. Già, perchè in occasione dell'incontro di calcio con il Perugia (vinto per 2-1 dalla squadra di Colavitto) la Polizia è intervenuta scongiurando e fermando alcuni tifosi dell'Ancona che, travisati, erano pronti ad aggredire i pullman e le autovetture dei tifosi perugini che si stavano recando verso lo stadio Del Conero per assistere alla partita.



Nello specifico giungeva segnalazione della presenza di diverse persone vestite di scuro, con volto coperto, che stazionavano tra capannoni e abitazioni nei pressi di via Achille Grandi. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti intervenivano prontamente ma, alla vista della Polizia, sopraggiungevano dalla penombra circa 90 persone travisati muniti di mazze, bastoni e caschi.

Gli operatori si posizionavano in assetto da difesa, riuscendo ad identificarne alcuni, mentre altri, dopo alcuni minuti di tensione, si davano alla fuga a bordo delle autovetture che avevano parcheggiato poco distante dal luogo.Sono tutt'ora in corso accertamenti e nelle prossime ore saranno valutati dal Questore di Ancona i provvedimenti da adottare nei confronti di questi soggetti.



Solo grazie al tempestivo intervento della Polizia ed all'attenta pianificazione di un'efficace sistema di Ordine Pubblico messo in campo per l'evento sportivo è stato possibile scongiurare gravi eventi che avrebbero potuto provocare danni ben più gravi a mezzi e persone, giunte nel capoluogo per il tanto atteso evento sportivo.