PESARO C’è un’altra chiusura notturna del cavalcaferrovia all’orizzonte. E’ contenuto nell’ordinanza comunale appena pubblicata, in base alla quale domani sera a partire dalle 22, e fino alle tre di notte, ci sarà il divieto di transito, con la chiusura delle rampe di accesso e dell’intero cavalcaferrovia. Un ulteriore divietoper procedere con l’allontanamento di macerie di demolizione e integrazione new jersey a protezione dell’area di cantiere.

Il dispositivo



L’ordinanza puntualizza anche che la riapertura della circolazione potrà essere anticipata in base all’andamento dei lavori e alle condizioni meteorologiche. L’interruzione della circolazione sul ponte nelle ore notturne, aveva caratterizzato buona parte del mese di novembre e la finestra finale del precedente mese di ottobre. Un intervento delicato, e concordato nei minimi particolari con Reti Ferroviarie Italiane, che ha comportato nelle giornate di chiusura notturna, l’interruzione parziale della circolazione dei treni. Al di là di qualche calo di tensione e black-out segnalato nella zona di Pantano, non sono emersi particolari problemi in questo passaggio delle operazioni di straordinaria manutenzione del ponte.

Ridotti i disagi alla viabilità, vista la fascia interdetta alla circolazione sul cavalcaferrovia De Sabbata, in orario notturno, quando il traffico è limitato. L’impresa Brandi ha realizzato queste protezioni che ora consentiranno di lavorare durante il giorno in sicurezza realizzando le nuove barriere. Si andrà avanti nella parte centrale e proseguendo gli interventi nella parte sopra via Bramante. Il cronoprogramma prevede entro marzo la conclusione definitiva di tutto l’intervento, compresa la riasfaltatura e l’illuminazione.