FERMIGNANO - Rovinosa e brutta caduta durante il salto di un dosso della pista da cross per un ventitreenne di Piandimeleto, appassionato di questo sport motoristico. Tutto è accaduto sullo splendido tracciato alto del crossodromo “La Ginestra”, a Fermignano, sulle colline sovrastanti Ca’ Verdeselle, in zona San Gregorio.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE La spiaggia di Pesaro invasa dai “borsellini delle sirene”: ecco cosa sono e dove si trovano

Allertato il soccorso del 118 che ha provato a raggiungere con un equipaggio dell’autoambulanza il luogo della caduta, non riuscendo però a portare a termine l’operazione di primo intervento. Tra l’altro, non potendo assolutamente muovere il pilota che non rispondeva alle sollecitazioni in maniera lucida, la centrale operativa ha deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso dotato di verricello, il quale con manovre spettacolari, non riuscendo ad atterrare nelle vicinanze del ferito, ha soccorso il giovane calando il medico che ha portato le prime cure del caso sul posto. Poi il 23enne è stato imbragato in una speciale barella e caricato a sua volta sull’elisoccorso sempre tramite il verricello.

L’incidente è occorso durante prove libere. Erano circa le 16 quando, per cause ancora da accertare, il giovane è finito violentemente a terra, picchiando la testa e lo sterno.



A lanciare l’allarme, oltre altri ragazzi che stavano effettuando le prove sui saliscendi scenici della pista, alcuni volontari del moto club Fermignano, sempre molto attivi nella sicurezza e nell’assistenza dei motociclsiti. Si sono vissuti momenti agitati per i soccorsi ma tutto, fortunatamente, si è concluso nel migliore dei modi.

Il ragazzo che si stava allenando, nell’affrontare una prominenza nella parte alta della pista da cross ha perso il controllo della moto e si è capovolto in avanti, rimanendo steso a terra. Il 23 enne è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, le sue condizioni apparse inizialmente critiche sono via via migliorate secondo le informazioni raccolte nel crossometro. Il giovane ha riportato gravi fratture ma non è in pericolo di vita.