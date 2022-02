Spaventosa caduta sulla pista di motocross, pilota soccorso dall'eliambulanza: all'ospedale in codice rosso

SAN MARCELLO – Grande spavento nel pomeriggio al crossodromo di San Marcello, in località Acquasanta: attorno alle 16,30 un pilota amatoriale di 35 anni è caduto rovinosamente con la sua moto durante una sessione d'allenamento. La moto gli ha schiacciato una gamba, provocandogli delle fratture. Subito è stato lanciato l'allarme al 112. Si è alzata in volo l'eliambulanza del 118 per raggiungere la pista da motocross. Il pilota è stato caricato e portato all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA