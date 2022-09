Incidente al crossodromo di Esanatoglia, scontro tra due ragazzini: ​entrambi feriti, uno è grave

ESANATOGLIA - Paura oggi pomeriggio al crossodromo di Esanatoglia. Per cause in corso di accertamento due ragazzini si sono scontrati con i rispettivi motocicli. Entrambi sono caduti rovinosamente a terra. Ad avere la peggio uno dei due. Mancava poco alle 18 quando è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che per il più grave hanno deciso per il trasporto all’ospedale Salesi di Ancona in codice giallo traumatico.