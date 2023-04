Incidente choc al crossodromo: ragazzo intubato dopo la caduta con la moto

SAN MARCELLO – Pauroso incidente al crossodromo Peverieri, in località Acquasanta. Un giovane pilota di Cingoli è caduto rovinosamente con la sua moto da cross e ora è ricoverato all'ospedale in gravissime condizioni. Subito è stato dato l'allarme al Nue 112. Vista la situazione descritta dai presenti, la centrale operativa del 118 ha attivato l'eliambulanza che in pochi minuti è atterrata in vicinanza del crossodromo, dov'è intervenuta anche l'automedica. Il pilota, purtroppo, era privo di sensi, al punto che è stato necessario intubarlo: nonostante indossasse il casco, ha riportato un trauma cranico e facciale, fratture alle gambe e al bacino. Caricato sull'elicottero, è stato trasportato in volo all'ospedale regionale di Torrette, dove ha avuto accesso alla sala emergenza con un codice rosso avanzato.