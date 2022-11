Volo choc dalla moto, paura al crossodromo: ragazzino di 14 anni portato all'ospedale dall'eliambulanza

JESI - Momenti di paura nel primo pomeriggio al crossodromo dell'Acquasanta, dove un ragazzino di 14 anni, residente a Cingoli, è caduto rovinosamente dalla sua moto ed è rimasto ferito. Un volo choc che ha richiesto l'intervento del 118.

Centauro di 14 anni ferito al crossodromo

Sul posto è sopraggiunta l'eliambulanza, insieme a un equipaggio della Croce Gialla di Morro d'Alba. Il giovane centauro, rimasto sempre cosciente, è stato caricato sull'elicottero per essere trasportato all'ospedale di Torrette in codice rosso per un trauma alla spalla: non è comunque in pericolo.