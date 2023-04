SAN MARCELLO Pauroso incidente ieri pomeriggio al crossodromo Alvaro Peverieri in località Acquasanta. Gravissime le condizioni di un pilota 17enne di Cingoli vittima di una tremenda caduta nella parte bassa della pista. Erano da poco passate le 17. Una vigilia di Pasqua che doveva essere all’insegna dell’adrenalina e del divertimento per il ragazzo, che ha compiuto 17 anni venerdì e che aveva raggiunto il Crossodromo all’Acquasanta insieme al padre e agli amici.



La vicenda



Forse, ritrovarsi in pista con il suo gruppo – cinque, sei appassionati di motocross come lui – era il suo modo speciale di festeggiare. Invece il pomeriggio si è trasformato in dramma. Il ragazzo, in sella al suo Tm125cc stava facendo un allenamento, senza cronometro, né competizione. Una volta arrivato nella parte bassa della pista, la moto s’è trovata di fronte una duna e ha impuntato con la ruota anteriore: il Tm ha disarcionato il giovanissimo pilota, che è stato proiettato al suolo. Una caduta choc, nell’impatto violentissimo col terreno il casco integrale che indossava è letteralmente esploso. Il ragazzo ha battuto la testa a terra perdendo conoscenza. Istanti terribili, per tutti. L’allenamento interrotto subito, il titolare dell’impianto Tiziano Peverieri (presidente della società Team 2T che gestisce il crossodromo) e lo staff tecnico sono intervenuti, lanciando disperatamente l’allarme al 112.

«Scena terribile»

«Mi sono precipitato in pista per prestare i primi soccorsi fino all’arrivo dell’automedica del 112 – racconta Peverieri sotto choc – una scena terribile, in quarant’anni di motocross ne ho viste tante ma come questa no… sono molto provato. Addolorato. Quel povero ragazzo steso a terra, i pezzi del casco finiti chissà dove come disintegrati. C’era sangue ovunque, era privo di sensi. Ho avuto una gran paura, gli sentivo il polso... poi sono arrivati i sanitari, lo hanno preso in carico loro». Il giovane è stato caricato su una barella spinale. Data la gravità della situazione dalla centrale operativa del soccorso è stata inviata sul posto l’eliambulanza Icaro01, atterrata proprio nell’area del crossodromo. Il team di medici rianimatori ha subito intubato il baby pilota, trasferendolo con un codice rosso avanzato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. E’ stato subito portato in sala emergenza. Le sue condizioni sono purtroppo gravissime. Nella rovinosa caduta ha riportato un trauma cranico e facciale, fratture alle gambe e al bacino. Per tutta la notte è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. I medici si sono riservati la prognosi. Al crossodromo sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Jesi che hanno eseguito i rilievi di legge e sentito le testimonianze dei presenti, tutti sotto choc per quella scena terribile.



Le indagini



La moto, la tuta, le protezioni e quel che resta del casco sono stati posti sotto sequestro, come disposto dal magistrato. Sono in corso accertamenti sull’omologazione del casco, per capire se quella presente fosse idonea all’utilizzo per il motocross. «Era la prima volta che questo ragazzo veniva a girare qui da me», conclude amareggiato Peverieri, tanta esperienza in pista e fuori. «Di incidenti ne sono accaduti, ne accadono. Ma questo mi ha segnato profondamente…».