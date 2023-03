CINGOLI - Incidente ieri verso le 14 al crossodromo “Tittoni” di Cingoli dove si stavano allenando una ventina di piloti: sono caduti in tre mentre scendevano dalla cava, uno dietro l’altro, e ad avere la peggio è stato un 23enne di Montegiorgio che dopo essere stato soccorso dai presenti che stazionavano ai margini della pista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.

Gravi le condizioni del giovane motocrossista. Il terzo corridore, un 31enne di San Ginesio, non ha potuto evitare l’impatto con chi lo precedeva, ha riportato diverse contusione ed è stato accompagnato con il 118 del nosocomio “Francesco Foltrani” di Cingoli, sempre all’ospedale regionale. Illeso, invece, il primo corridore che appena è caduto si è immediatamente rialzato scongiurando ogni contatto. L’incidente si è verificato lungo la cava, un tratto abbastanza insidioso, anche per i piloti più navigati.

Allenamenti sospesi

Gli allenamenti sono stati subito sospesi e i piloti che stavano girando si sono fermati anche per agevolare i soccorsi. Sul posto oltre l’elisoccorso e il 118 anche un’altra ambulanza visto che al momento i feriti sembravano tre. Terminati i soccorsi alcuni piloti, frastornati dall’accaduto, hanno riposto le proprio moto nei rispettivi carrelli e hanno preso la via di casa. Mentre altri hanno ricominciato a girare fino alle 16.30.