PONZANO DI FERMO - Imprevisto per il campione di motociclismo Andrea Dovizioso, caduto ieri pomeriggio mentre girava al crossodromo Catini di Ponzano di Fermo. Il “Dovi”, da poco ritiratosi dall’attività, come spesso gli capita ha raggiunto il crosspark di cui da qualche anno è ospite abituale.



L’esperienza



Un tracciato che conosce benissimo, dove ama dedicarsi alla passione per il motocross che ha sempre coltivato. Ieri, però, la curva a ferro di cavallo lo ha tradito, facendolo finire a terra. L’atleta ha riportato una lesione ad un polso, che ha richiesto l’intervento del 118. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli. Il 36enne è stato trasportato all’ospedale Murri per accertamenti ed è stato preso in carico dal personale del pronto soccorso, di concerto con quello dell’ortopedia. Per fortuna le sue condizioni non preoccupano. Il pilota forlivese ha corso lo scorso settembre a Misano Adriatico la sua ultima gara in MotoGp. Di recente ha annunciato l’intenzione di restare nel mondo dei motori, ma da imprenditore ed appena qualche giorno fa è stato presentato a Faenza il progetto definitivo per un nuovo impianto di motocross proposto da una società di cui fa parte proprio Dovizioso.



La passione



Di vecchia data il suo rapporto con il crosspark di Ponzano e i suoi gestori. Da diversi anni, anche all’apice della carriera, quando battagliava con Marc Marquez per il titolo mondiale in Moto Gp, Dovizioso nel tempo libero si veniva spesso ad allenare in sella ad una moto da cross nelle colline fermane. Lo scorso anno il Comune di Ponzano di Fermo ha voluto omaggiarlo con una targa, per ringraziarlo della sua frequente presenza nel territorio.