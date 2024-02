MERCATELLO SUL METAURO - Lo storico appuntamento è fissato per questa mattina alle 11 a Mercatello sul Metauro per la consegna di Anas all’appaltatore dei lavori per l’apertura al traffico della galleria della Guinza e del tratto Guinza-Mercatello, tra i comuni di Mercatello sul Metauro e San Giustino in provincia di Perugia. Il cantiere è attivato nell’ambito delle opere previste per il completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano.

I partecipanti

Saranno presenti i vertici delle Regioni Marche e Umbria, i rappresentanti del territorio e i tecnici dell’Anas, a sottolineare un evento atteso da più di 30 anni. In realtà nella zona ci sono già operai e tecnici al lavoro perché si stanno svolgendo le verifiche per la bonifica bellica e le rilevazioni ambientali. Come è noto i tempi sono serrati visto che i lavori dovranno durare come da contratto, 925 giorni, all’incirca due anni e mezzo. Così nel 2027 il collegamento divrebbe essere attivo.

La strategia

«Con l’apertura della Guinza e la Fano-Grosseto - ha detto l’assessore regionale Francesco Baldelli - sblocchiamo i collegamenti con Umbria e Toscana e quelli con la piattaforma logistica delle Marche: porto di Ancona-aeroporto di Falconara-interporto di Jesi, il Centro Italia e l’Europa. Quanto la progetto complessivo per la futura Fano Grossetto le fasi degli interventi sono a diversi tradi: per il progetto del bypass di Mercatello (lotto 4) è in corso la valutazione di impatto ambientale (Via). Per il lotto 10 (Santo Stefano di Gaifa) è in fase di ultimazione la progettazione. Per il lotto 1, che dopo la Guinza si affaccia sull’Umbria, Anas procederà, in una prima fase, ai lavori di manutenzione e sistemazione della Sp200, in modo da rendere funzionale il collegamento alla E45 una volta aperta al transito la Galleria.