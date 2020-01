MERCATELLO SUL METAURO - Leggera scossa di terremoto nella notte a Mercatello sul Metauro. E l'argomento non poteva che diventare il tema di attualità nella mattinata anche se non tutti l'hanno avvertita. La scossa si è verificata alle 3,15 ad una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in alcuni paesi vicini come Borgo Pace e Sant'Angelo in Vado.

LEGGI ANCHE:

Scossa di terremoto nella notte avvertita anche nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA