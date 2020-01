Scossa di terremoto magnitudo 2.3 con epicentro ad Amatrice avvertita anche nelle Marche

AMATRICE - La scossa non è stata forte ma è bastato per preoccupare chi con il sisma convive praticamente tutti i giorni. Scossa di magnitudo 2.3 quella avvertita alle 12.57 con epicentro ad Amatrice ad una profondità di 12 chiiometri con riflessi anche nelle Marche, in quelle località che come Amatrice vivono queste situazioni come un incubo. Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA