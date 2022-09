Trema mezza Italia «ma non c'è relazione». Nessun nesso anche con il terremoto di Arquata e Amatrice del 2016: è un'altra faglia

ASCOLI - Non c'è alcun nesso fra il terremoto di magnitudo 3,9, avvenuto nell'Ascolano, e quello di magnitudo 4,1 in Liguria e quello di magnitudo 3,6 che ha colpito la Sicilia, nella zona dell'Etna: «Non c'è alcuna relazione, le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i terremoti sono di centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso», ha spiegato il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv). Dei tre terremoti, il più profondo (24 chilometri) è quello avvenuto nelle Marche, a Folignano.

Scuole chiuse?

Non solo. Il terremoto che ha colpito l'Ascolano non ha nessuna correlazione con le scosse avvenute nel 2016 tra Arquata del Tronto e Amatrice: si tratta di un'altra faglia. La Protezione Civile sta valutando se tener chiusi precauzionalmente, per la giornata di domani, alcuni istituti in provincia di Ascoli Piceno. A seguito delle scosse di terremoto registratesi questa mattina non sono pervenute finora segnalazioni di danni nel territorio comunale.