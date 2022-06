L'Ascoli torna ad Amatrice. Il 13 luglio la prima uscita dei bianconeri

ASCOLI - Un'amichevole dal grande significato, che ha il sapore della rinascita anche se ancora manca tanto per far si che si torni alla normalità. Mercoledì 13 luglio allo Stadio Comunale “Paride Tilesi” di Amatrice i bianconeri affronteranno i padroni di casa in amichevole, calcio d'inizio ore 17,30. Si tratterà della prima sgambatura stagionale della squadra allenata da Cristian Bucchi che ha una grande importanza dal punto di vista sociale che rafforza ancora di più l'unione che c'è da sempre tra le due realtà. Da sei anni l'Ascoli non si recava nella cittadina in provincia di Rieti. Poco prima di quel maledetto 23 agosto 2016 quando il terremoto ha devastato Amatrice, Arquata, Accumoli e altre località del centro Italia, i bianconeri avevano disputato un' amichevole sul campo di Amatrice contro il Trastevere squadra allora allenata dall'ex sindaco amatriciano Sergio Pirozzi.