Si schianta contro un pilone all'imbocco della galleria: 64enne di Amatrice muore ad Acquasanta Terme

ACQUASANTA TERME - Un automobilista di 64 anni residente ad Amatrice è morto in tarda mattinata ad Acquasanta Terme. Era a bordo della sua auto quando probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro un pilone all'imbocco della galleria sulla strada statale Salaria.

Cosa è stato trovato nella sua Lancia Ypsilon

Per fortuna che in quel momento non stava transitando nessuna auto. Quando sono arrivati gli operatori sanitari purtroppo non c'era più nulla da fare. Nella sua Lancia Ypsilon trovati anche generi alimentari, il che fa presupporre che l'auto venisse utilizzata anche per altri scopi che non fossero di trasporto.