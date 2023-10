Scossa di terremoto nella notte di Magnitudo 2.6 e altre più piccole: torna a tremare ​l'entroterra delle Marche

MERCATELLO SUL METAURO - Piccolo sciame sismico nella notte nell'entroterra delle Marche, ma più a nord del cratere del terremoto 2016. La scossa più grande è stata registrata alle 3.37 con epicentro nei pressi di Mercatello sul Metauro (in provincia di Pesaro Urbino poco lontano dal confine con l'Umbria) e Magnitudo 2.6. La scossa, sviluppatasi a 8 km di profondità, è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata precedeuta e seguita da scosse più piccole: alle 3.10 (Magnitudo 1.6) e alle 5.14 (0.8). Due piccole scosse anche nel Maceratese: alle 5.14 a Muccia (0.8) e alle 5.16 ad Acquacanina (0.9).