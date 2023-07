MERCATELLO SUL METAURO - Sarà il batterista Peter Erskine, icona del jazz mondiale e autore di pagine memorabili di storia musicale, a inaugurare venerdì, 28 luglio, alle ore 21,15 la 18esima edizione di Musica & Musica, la manifestazione, ideata dall’associazione Armonie Icensi con la direzione artistica di Guerrino Parri, che si svolge a Mercatello sul Metauro. Un giusto tributo alla figura del grande Dante Agostini, batterista e didatta, talento amato in tutto il mondo, nato proprio a Mercatello nel 1921, che creò, nel 1964, un metodo unico nel suo genere per imparare a suonare la batteria: le scuole e i corsi di batteria Agostini si trovano nella maggior parte delle principali città francesi, ma anche in Germania, Italia, Grecia, Marocco e Svizzera.



La sinergia



Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, il festival è uno dei punti di riferimento per l’attività musicale del territorio provinciale e regionale e la collaborazione con Fano Jazz e Orchestra Sinfonica Rossini conferisce ulteriore prestigio alla manifestazione. «Sarà un festival trepidante, giovane, pieno di energia e ritmo – ha sottolineato Guerrino Parri -. Ma anche sensibile alla bellezza dell’arte e al suono della classica, raffinato come il jazz dei suoi grandi interpreti, palpitante come le vibrazioni dei suoi strumenti e delle sue voci. Una proposta artistica unica, con un programma tutto da scoprire, da gustare, da ascoltare con la mente e con il cuore. La musica come occasione di apertura, di incontro, di confronto, di piacevole suggestione».



Il quartetto



Il 28 luglio Peter Erskine sarà alla guida di un quartetto formidabile per la prima volta in Europa insieme ad Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sassofono. Sabato 29 luglio il Festival proporrà la terza edizione del “Dante Agostini Drums Award”, concorso internazionale di batteria in collaborazione con le scuole internazionali di batteria Dante Agostini. Saranno premiati i migliori musicisti-batteristi in un contest finale live in cui si confronteranno allievi di tutta Europa. Si esplorerà anche la musica classica il 5 agosto, con il concerto “Nella luce di Giovanni” che vedrà la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Rossini in un viaggio sensoriale alla scoperta del Crocifisso di Giovanni da Rimini, grande maestro della scuola riminese del Trecento che ha lasciato a Mercatello un segno indelebile della sua arte. Sabato 12 agosto si terrà il Main Concert programmato in collaborazione con il Festival Fano Jazz by the Sea-Terre Sonore per arricchire quel confronto sensibile tra pubblico e artista che fa crescere le emozioni di entrambi. Questo evento vedrà la partecipazione di Greta Panettieri Quintet, considerata una delle migliori cantanti jazz e delle voci più affascinanti del panorama musicale italiano.



Il gran finale



A conclusione, sabato 23 settembre, l’evento speciale “Echi dal Rinascimento” dedicato alla figura di Federico da Montefeltro con la partecipazione della Gioachino Orchestra (orchestra classica giovanile nata nel Festival diretta dal Concertmaster e violinista Alessandro Tampieri) e del Coro Polifonico Icense diretto da Guerrino Parri. Info e prenotazioni 3475085037.