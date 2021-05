Cinghiale sbuca all'improvviso e si schianta su un’auto: tanta paura per la conducente

MERCATELLO SUL METAURO - Ancora cinghiali sulle strade. Un grosso esemplare è finito contro un’auto poco dopo il centro di Mercatello sul Metauro nella tarda serata di venerdì. Danni al mezzo, nessuna conseguenza per la conducente. Fortunatamente illesa l’automobilista, perchè la sua auto ha attutito adeguatamente il colpo anteriormente.

Il cinghiale è sbucato all’improvviso dal lato della strada, impossibile schivarlo per la donna al volante che lo ha urtato. Il grosso ungulato è morto a causa dell’impatto e la vettura è stata danneggiata. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione dopo che la donna aveva allertato il 112. Da tempo si segnalano con frequenza il rischio dei cinghiali che sbucano a ridosso dei centri urbani (vedi Urbino e la sua prima periferia) e vicino alle arterie stradali principali. Si spostano in cerca di cibo attraversando di corsa, di giorno e di sera, le trafficate strade. Si aggirano nei giardini pubblici, si avvicinano alle persone, si lasciano fotografare, ma purtroppo a volte sbucano dai lati delle strade e non sempre gli automobilisti riescono a schivarli e a evitare incidenti. La situazione è preoccupante. Lo ribadiscono in tanti non ultimo l’agricoltore biodinamico Antonio Santini. Urge intervenire prima che accada qualche tragedia. Dal nuovo Presidente dell’Atc 1, Fabrizio Furlani, si attendono ora azioni e non parole.

