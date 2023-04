MERCATELLO SUL METAURO - Inaugurato il nuovo centro prelievi (foto). Il sindaco Fernanda Sacchi ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’attivazione di questo servizio, che va ad integrarsi con il punto prelievi di Sant’Angelo in Vado, già operativo da diversi anni, al fine di ridurre i disagi di spostamento della popolazione residente per accedere alle prestazioni sanitarie.

A seguito del rituale taglio del nastro all’ingresso della sede in via Papa Giovanni XXIII, il sindaco ha quindi colto l’occasione per un vivo ringraziamento a tutti gli attori che hanno contribuito al risultato, che ha ripagato l’Amministrazione degli sforzi compiuti negli ultimi tre anni. Presenti alla inaugurazione, i consiglieri regionali Giacomo Rossi, Giorgio Cancellieri e Nicola, Baiocchi e il direttore del Distretto di Urbino. Romeo MagnoniNell’occasione Cancellieri ha accennato anche ad un altro importante intervento a favore del bacino del Montefeltro, rappresentato dall’attivazione prevista già dai primi di maggio della nuova risonanza magnetica all’ospedale di Urbino.

Sarà attivo dopo le feste di Pasqua



Magnoni ha portato i saluti del commissario dell’Ast, Gilberto Gentili, e ha rimarcato come le attività amministrative che si sono succedute nelle varie fasi del progetto per garantire la piena sicurezza. L’accesso alla struttura sarà attivato dopo le feste Pasquali tutti i mercoledì per tutti i residenti della zona.