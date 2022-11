Escono per un'escursione in mountain bike a Mercatello sul Metauro, un 59enne cade e si ferisce. Soccorso con l'eliambulanza

MERCATELLO SUL METAURO - Escursione sfortunata per un paio di amici di Mercatello sul Metauro che oggi pomeriggio erano usciti per esplorare in mountain bike i sentieri sui rilievi del circondario. Uno dei due, 59enne, ha subito una rovinosa caduta, riportando lesioni che hanno reso necessario attivare i soccorsi.

Rovinosa caduta durante un'escursione



L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 al numero di emergenza dall’amico, che è stato testimone dell’incidente. Sono intervenuti un’ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria. L’incidente è avvenuto in un punto particolarmente impervio, non accessibile con gli automezzi. Dalla strada era necessario percorrere circa un chilometro a piedi. E’ stata allertata anche l’eliambulanza che è arrivata prima degli altri soccorritori e ha operato direttamente calando con il verricello il medico e poi issando a bordo il ferito imbracato nella barella per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.