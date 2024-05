PESARO - L'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli lo definisce «un evento storico per la provincia». Il riferimento è all'intervento di ammodernamento e digitalizzazione della rete infrastrutturale idrica del territorio, con un investimento di 27,5 milioni di euro, di cui quasi 20 milioni di euro coperti grazie all'ottenimento dei fondi Pnrr. Tiviroli ha presentato nei dettagli l'operazione insieme al presidente della multiutility Andrea Pierotti, alla direttrice della funzione Reti di Marche Multiservizi Simona Francolini. E con la partecipazione di Tania Tramontozzi, Dirigente funzione Clienti e Servizi regolati Mms.

La rete

«Portare avanti un investimento di 27,5 milioni di euro, oltre ai 17-18 milioni di euro costanti che tutti gli anni fa Mms sul territorio dal punto di vista acquedottistico, è qualcosa di unico - dice Tiviroli - Nei comuni serviti dalla nostra rete acquedottistica abbiamo una densità molto bassa di abitanti per chilometri di rete. Con 5 mila chilometri di rete, abbiamo una media di 45-50 abitanti. La densità a Fano è superiore di tre volte e questo incide sia sul tema delle perdite, sia per quanto riguarda i costi gestionali. Cinque mila chilometri sono molti, e obsoleti visto il periodo di vita dell'acquedotto, che abbiamo preso in eredità dalle precedenti gestioni pubbliche e dei Comuni che si sono succedute nel corso dei decenni. Nel momento in cui è uscita la linea di finanziamento Pnrr sulla riduzione delle perdite, ci siamo buttati a capofitto, e abbiamo fatto un bel progetto. L'assegnazione è arrivata il 6 maggio, con 19,5 milioni di euro, Il nostro co-finanziamento è di quasi 8 milioni di euro, che arrivano attraverso la tariffa. Il soggetto beneficiario è l'Aato 1 Marche Nord». Il progetto, illustrato dall'ad di Mms, consiste in sei lotti di intervento. «Digitalizzazione della rete idrica (510.000 euro); smart metering (2,1 milioni di euro): questo intervento consentirà, tra i vari benefici, alle imprese di poter disporre in tempo reale della lettura e consumi, per migliorare l'operatività della propria azienda. Faremo, inoltre, ricerca delle perdite dei raggi cosmici (173.200 euro), che ci consentiranno di individuare le aree più critiche dal punto di vista delle perdite.

La modellazione

E ancora: la modellazione della rete idrica, per capire come girano i flussi acquedottistici. La realizzazione di distretti con strumenti di misura e analisi su reti e impianti dell'acquedotto (4.615.000 euro), che consentirà di fare in modo che ci sia una pressione ottimale in tutte le aree. Se abbiamo un'unica pressione tra un punto più basso e uno più alto della città, andiamo a stressare molto di più la rete nel punto basso per portarla nel punto lato. Aumenta la vita utile della rete e nel momento in cui ci fossero rotture e perdite, riduce la quantità di acqua persa. Il sesto lotto - continua Tiviroli - riguarda il rinnovamento delle reti (19.375.000 euro): bonifica delle parti più critiche individuate, per ottenere il miglior risultato in termini di contenimento o riduzione delle perdite. Verranno ammodernati 55-60 km di rete. Questo può essere un grande contributo per avere un livello qualitativo più alto rispetto alla situazione attuale. Nel decreto di finanziamento del Pnrr eravamo abbastanza tranquilli, ci siamo mossi in anticipo e, nelle more del decreto, abbiamo effettuato tutte le gare che ci servono per avere i fornitori, in modo tale che adesso siamo in grado di partire. Impiegheremo nei lavori oltre 300 persone».