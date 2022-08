Giovani e giovanissimi trovati con l'hashish nel Fanese: raffica di segnalazioni

FANO - Otto ragazzi, ccon età compresa tra 16 e 26 anni, sono stati segnalati dai carabinieeri di di Fano, Marotta e San Lorenzo in Campo come consumatori di sostanze supefacenti dopo essere stati sorpresi con piccoli quantitativi di hashish. È solo uno dei risultati della campagna di controllo meessa in campo dalla Compagnia Carabinieri di Fano, finalizzata soprattutto al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle condotte di guida maggiormente pericolose, con un’attenzione particolare ai luoghi interessati dalla movida estiva giovanile.

I carabinieri della Stazione di Terre Roveresche hanno rintracciato due soggetti del posto, entrambi destinatari di un ordine di carcerazione per furto e detenzione di stupefacenti commessi, tempo addietro, in quel centro urbano (tradotti rispettivamente uno presso il carcere di Pesaro e l’altro presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari), nonché hanno proceduto, durante un posto di controllo, al sequestro di un’autovettura condotta da una donna priva di patente perché mai conseguita, comminandole la prevista sanzione di 5.100 euro.

Sempre i carabinieri della Stazione di Marotta hanno poi ritirato una patente di guida ad un giovane del posto, risultato positivo al test alcolimetrico a seguito di incidente stradale con la sua autovettura.

Infine, i carabinieri della Stazione di Colli al Metauro hanno rintracciato un uomo del posto destinatario di un ordine di carcerazione per espiazione pena in regime di arresti domiciliari di anni 1 e mesi 2, per i reati di danneggiamento seguito da incendio e atti persecutori.