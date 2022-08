Tamponamento sulla Flaminia all'uscita dal porto: anziano ferito e traffico in tilt

ANCONA - Tamponamento sulla Flaminia: disagi al traffico, un anziano in ospedale. L'incidente si è verificato questa mattina lungo una delle principali arterie stradali della città.

Stando ai primi rilievi, l'auto condotta da un anziano avrebbe tamponato la vettura, appena sbarcata dal porto, con a bordo una famiglia di tedeschi. Nel veicolo c'erano anche due bambini. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Gialla, coadiuvato dal personale dell'automedica del 118. Per la viabilità è intervenuta la polizia locale. Non pochi i disagi al traffico in prossimità del punto dello schianto, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Mattei. In ospedale, per accertamenti, c'è finito l'anziano. Illesa la famiglia tedesca.