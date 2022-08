Schianto tra scooter sull'Adriatica a San Benedetto: due feriti, uno è grave

SAN BENEDETTO - Un grave incidente stradale si è verificato all'una di notte sulla statale Adriatica a San Benedetto del Tronto all'altezza del McDonald's.

Si sono scontrati due scooter dove in sella c'erano un ragazzo di 14 anni e un sessantenne. Ad avere la peggio quest'ultimo che è stato trasportato in eliambulanza a torrette di Ancona in gravi condizioni di salute. Il ragazzo invece é stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.