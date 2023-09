ANCONA - Londra, Parigi, Bruxelles, Vienna, Düsseldorf sono solo alcune delle tante destinazioni dell’aeroporto di Ancona che fanno sognare. E per i nuovi collegamenti in partenza dal primo ottobre ci sono viaggi promozionali a portata di tante borse. Per la sola andata, Aeroitalia rende disponibili ben 5mila posti a 49,99 euro per le rotte in continuità territoriale Milano, Napoli e Roma e da 59,99 euro, per Barcellona Bucarest e Vienna. Un’operazione commerciale, senz’altro, ma che va letta anche come il riconoscimento del nuovo valore strategico dell’aeroporto delle Marche.

Rete interconnessa



Il Raffaello Sanzio non è più inquadrato solo come un portale di accesso a tanti orizzonti o come un emblema irrinunciabile della mobilità contemporanea, ma come un collegamento high speed in grado di generare quella rete interconnessa che cambia ruolo e prospettive alla nostra regione. Un asset essenziale e fruttuoso per lo sviluppo sociale ed economico delle Marche e ci riesce pure. Basta osservare i dati di traffico dello scorso mese di luglio. Il saldo del traffico aereo legato alla Stagione estiva non è ancora disponibile. Ma quelli registrati da “Aeroporti 30”, l’associazione che mira tra l’altro a valorizzare le società aeroportuali e a promuoverne, in modo dinamico e propositivo, lo sviluppo sostenibile, intermodale, innovativo e digitale.

Questo perché nonostante il calo generalizzato di turisti in Italia e nelle Marche, stimato tra il 20 e il 30%, lo scalo di Falconara ha registrato 59.839 passeggeri ossia solo una diminuzione del 7% nei confronti del 2022. Addirittura, mentre si è ridotto il numero dei passeggeri (18.389 persone) da e verso gli aeroporti italiani del 15,3%, quelli internazionali sono aumentati del 7,5%. Ossia quasi 41 mila persone, esattamente 40.958, hanno transitato a luglio al Sanzio.



I voli internazionali



Il che significa che, da gennaio 2023, i passeggeri provenienti dagli aeroporti italiani sono stati complessivamente 73.668 (-3,5%) e quelli da aeroporti internazionali sono stati in 197.742 (+19,9%) di cui 91.489 (+ 14,9%) provenienti dall’Unione europea incluso la Svizzera. Ed è proprio questa opportunità che la compagnia Aeroitalia guidata dal Ceo Gaetano Intrieri - ha colto. Fondata due anni fa, ha esteso il suo network partendo da Forlì, a Bergamo, Firenze, Roma Fiumicino, la Sardegna e la Sicilia e oggi Ancona vincendo il bando finanziato dal governo e dalla Regione Marche per le rotte da Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma Fiumicino in regime di continuità territoriale. E sempre su Ancona ha lanciato altre tre rotte internazionali e, entro la fine dell’anno, sta lavorando con Atim e la Regione al fine di garantire Amsterdam.

«L’area dell’Adriatico - spiega il Ceo Intrieri - è poco connessa e quindi vediamo nello scalo anconetano la possibilità di creare un polo strategico in quest’area». Sulla scelta di spostare le date di partenza dei nuovi voli per l’estero al primo ottobre risponde: «Necessitava un’organizzata campagna di comunicazione sulle Marche che ha richiesto un po’ più di tempo». Il trend comunque prevede che su Ancona, il traffico, stimolato dalle politiche dei prezzi praticati dalle compagnie, dovrebbe aumentare con l’autunno.

E’ possibile ad esempio, mercoledì 27 settembre con Ryanair andare a Londra con 21,45 euro, a Catania con 20,65 euro; con Albawings a Tirana con 57,38 € e con Wizzair a 19,99 euro il giorno dopo. O ancora sempre con Ryanair fare tappa a Bruxelles il 5 ottobre a 16 €, il 30 settembre a Düsseldorf a 27,43 euro e il 10 ottobre, a Cracovia con 38,67 euro. Londra (Gatwick) è disponibile da 15 €, il 16 ottobre, con Easyjet e Monaco di Baviera con Lufthansa a 225,38 euro, il 30. Volotea invece propone Catania, Cagliari, Olbia e Catania a partire da 34 euro e Parigi Orly da 29 euro.