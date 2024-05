Torna l'Ocean Viking al porto di Ancona con il suo carico umanitario: nelle Marche oltre 4200 migranti

ANCONA - Tre giorni di navigazione, poi la nave Ocean Viking entrerà al porto di Ancona con il suo carico umanitario: 67 migranti che verranno accolti e probabilmente portati al Paolinelli per le formalità di rito.

Per il porto dorico questo è il nono sbarco dall'inizio del 2023, con centinaia di migranti soccorsi e salvati al largo delle coste libiche dalle navi che operano proprio in quel tratto. Non solo la Ocean Viking, ma anche la Geo Barents e la Humanity 1 che si sono alternate nel raggiungere la costa marchigiana per dare accoglienza ai naufraghi.

Secondo i dati del ministero degli Interni in regione sono attualmente ospitati 4270 migranti, di cui 2800 nei centri di accoglienza e 1470 nel centri Sai.

I primi migranti salvati al largo della Libia dalla Geo Barents e portati fino al porto dorico sono scesi sulla banchina 22 poco dopo le 9 di giovedì 12 gennaio 2023: le operazioni di sbarco sono durate tutta la mattinata e si sono concluse poco dopo le 14.30 con tutti i 73 naufraghi all'interno nei moduli della Protezione civile per completare le operazioni di accoglienza e identificazione.

Da quel giorno si sono susseguiti altri 8 sbarchi e l'approdo dello scorso marzo è stato in assoluto il più consistente in termini di persone salvate e portate ad Ancona.

La nave Ocean Viking infatti ha trasportato e curato a bordo 336 migranti, mentre le procedure di riconoscimento sono state svolte presso il Palazzetto dello sport "PalaCasali" opportunamente allestito e attrezzato per l'occasione.



Al termine delle operazioni di identificazione, gli uomini, le donne adulte e i nuclei familiari sono stati trasferiti con pullman nelle regioni del Lazio, della Puglia e della Toscana per le successive operazioni di accoglienza, mentre 42 minori stranieri non accompagnati sono stati accolti 19 ad Ancona, 13 a Pesaro - Urbino, 4 a Macerata, 3 ad Ascoli Piceno e 3 a Fermo.