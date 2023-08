ANCONA Un volo da brividi. Per i 171 passeggeri (più due neonati) a bordo dell’aereo V7 01702 targato Volotea, decollato ieri dall’aeroporto di Catania alle 19,01 e diretto al Sanzio di Falconara, un tranquillo viaggio di rientro nelle Marche si è trasformato in un incubo. Una decina di minuti dopo essersi alzato dalla pista, infatti, il velivolo ha avuto un problema tecnico che ha avuto come conseguenza l’esplosione di un motore. Dopo il colpo sordo - udito distintamente da tutti i presenti - chi era seduto sul lato sinistro dell’aereo ha anche visto divampare le fiamme e, come ovvio, a bordo sono andati in scena momenti di panico.





La paura



Urla, preghiere, chi voleva - in un momento di irrazionalità totale - scendere dal velivolo. Mentre a bordo si scatenava il pandemonio, il pilota ha invece mantenuto il sangue freddo, continuando a volare sopra l’aeroporto siciliano in attesa di poter atterrare di nuovo. Atterraggio di fortuna riuscito poco dopo, ma non prima di aver fatto vivere ai passeggeri un’esperienza spaventosa che non dimenticheranno mai. L’arrivo dell’aereo al Sanzio era atteso alle 20,30, ma chiaramente la tabella di marcia non è stata rispettata.

Gli oltre 170 passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un altro velivolo della flotta Volotea, decollato dopo le 22. e con arrivo previsto allo scalo marchigiano intorno alle 23,30. Un rocambolesco ritorno a casa dopo le vacanze sicule per molti di loro, che di certo non si aspettavano di vivere un incubo del genere quando hanno comprato i biglietti per le vacanze.

L'aereo decollato da Catania



La maledizione



Una maledizione, invece, quella che sembra essersi abbattuta sull’aeroporto di Catania, collegato al Sanzio con quattro rotazioni settimanali sulle ali di Volotea (il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica). Continua infatti l’estate nera per i voli legati allo scalo, tra tilt informatici, guasti al sistema radar, incendi e voli soppressi per l’attività dell’Etna. Dopo l’incendio che un mese fa ha messo ko l’infrastruttura per diversi giorni, gli aerei in partenza dalle Marche e diretti a Catania sono stati dirottati tra Comiso e Ragusa. E alcuni voli erano stati proprio cancellati.



Il collegamento per Catania è tra i più longevi e di successo tra quelli che compaiono sui tabelloni degli arrivi e delle partenze del Sanzio. Tanto che, da questa stagione estiva, alla compagnia Volotea si è aggiunta anche Ryanair per operare la tratta. Ma l’aeroporto catanese, in questo 2023, ha provocato contraccolpi negativi non indifferenti ai passeggeri in volo da e per il Sanzio e alle compagnie che ci lavorano. E l’episodio choc di ieri è solo l’ultimo della serie di sventure. Alla fine, tutto si è risolto nel migliore dei modi e fortunatamente ai passeggeri resterà solo un brutto ricordo e la tanta paura provata.