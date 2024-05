ANCONA Una Bandiera Verde ogni 13,8 chilometri di spiaggia: salgono sul podio, con la medaglia di bronzo, le Marche per densità di vessilli che incoronano i lidi a misura di bambino mentre per numeri assoluti la regione al plurale si piazza al 4° posto con 13 riconoscimenti. Anche quest’anno, dopo la Bandiera Blu, arriva quella che viene assegnata dai pediatri grazie al sondaggio scientifico effettuato dal professor Italo Farnetani che ha ricevuto le segnalazioni di 2949 colleghi da tutta Italia.

La presentazione

Ieri si è tenuta la presentazione ufficiale mentre la consegna ai rappresentanti istituzionali delle 155 località insignite, in Italia e all’estero, si terrà a Fasano (Brindisi) il 6 luglio. Invitate ovviamente tutte le amministrazioni marchigiane che sono state scelte dai dottori «i quali - spiega il professor Farnetani - hanno operato in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor: si è trattato di un’indicazione professionale e un parere medico redatto in base alla conoscenza delle reali esigenze di accrescimento, salute, sviluppo corporeo e psico affettivo dei minori». La caratteristica delle Bandiere Verdi è che non sono previste auto candidature perché la scelta dipende solo dal parere dei pediatri che devono essere almeno 35 che indicano la stessa località. E i requisiti necessari, che le spiagge marchigiane hanno dimostrato di possedere in abbondanza sono: la presenza nella spiaggia di sufficiente spazio fra gli ombrelloni per garantire ai bambini di poter giocare accanto ai genitori, acqua che non diventi subito alta in modo che possano andare in sicurezza in mare, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature, servizi e strutture per la ristorazione dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar e strutture sportive).

Le acque

«Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione ci siamo riferiti - spiega ancora il docente - sempre e solamente alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze del sindaco, che, per il suo Comune rappresenta l’autorità sanitaria, e le rilevazioni delle Arpam la struttura delegata ai controlli ambientali».

L’eccellenza

«La caratteristica delle Marche - aggiunge l’ideatore delal ricerca - nei confronti delle altre regioni è che hanno il maggior numero di spiagge Bandiera Verde vicine agli ospedali, soprattutto al Salesi, uno dei grandi ospedali pediatrici italiani. Sono ravvicinate fra loro e distribuite uniformemente da nord a sud e ciò determina che in caso di necessità da tutte le località si raggiunge rapidamente un ospedale specializzato per i bambini così da rendere i genitori più sereni. Anche se d’estate la vita all'aria aperta rende i bambini meno suscettibili ai contagi, è una sicurezza in più che mi auguro non venga mai utilizzata; poi per i bambini con patologie croniche o di lunga durata la presenza di un centro altamente specializzato è un elemento che fa la differenza».