ANCONA Chi celebriamo oggi? Deve essere con questa domanda in testa che, negli ultimi due anni, i consiglieri regionali hanno affrontato il cruciale compito dell’elaborazione di proposte di legge da sottoporre al voto in aula. Un proliferare di anniversari, centenari, ricorrenze legate a personaggi più o meno noti (più meno che più) nel panorama marchigiano che si sono affastellati sui tavoli dell’assemblea legislativa.

Il timing sospetto

Articolati che, oltre a occupare tempo e spazio nell’iter istituzionale, si traducono in cifre da ritagliare nel già molto ingessato bilancio regionale. Se poi si sommano alla famigerata Tabella E allegata ad ogni bilancio (quella che le opposizioni definiscono «la lista delle marchette», per capirci), inizia a diventare un cospicuo tesoretto distribuito a pioggia sul territorio senza un impianto strategico dietro e quindi senza una ratio. Ora, solo i malpensanti avranno notato che questa serie di proposte di legge - alcune ancora da discutere, altre già approvate - si è vistosamente allungata nel biennio 2023/2024, proprio quello che precede il ritorno alle urne per le Regionali. Ma sicuramente sarà una coincidenza, in barba al detto secondo cui a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Tuttavia è un dato di fatto che i consiglieri, in un perfetto e armonico equilibrio bipartisan, abbiano premuto l’acceleratore sulla richiesta di finanziamenti per celebrare questo o quello.

Gli esempi

Partiamo da quelle già approvate: le celebrazioni del centenario della nascita di Paolo Volponi (15mila euro sul 2024), quelle del centenario della nascita di Sergio Anselmi (sempre 15mila euro sul 2024), le celebrazioni del V centenario della nascita di Andrea Bacci (15mila euro sul 2024 e sul 2025) e, dulcis in fundo, le celebrazioni dell'illustre Ordine dei frati Cappuccini (20mila euro sul 2024 e sul 2025). Ma poi c’è anche un numero piuttosto consistente di illustrissimi ancora in paziente attesa. Figure per le quali i consiglieri richiedono «interventi di promozione». Di questo nutrito gruppo, l’unico che finora l’ha spuntata è effettivamente un personaggio che merita la precedenza: Federico II di Svevia, per cui la Regione stanzia 70mila euro sul 2024 così da «valorizzare la figura come testimonianza illustre delle Marche». Gli altri possono mettersi in fila. Tra questi, Mario Giacomelli, di cui si vuole celebrare il centenario dalla nascita con 25mila euro da prevedere a bilancio sia per il 2024 che per il 2025. E andranno in discussione nei prossimi mesi anche gli «interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell'attività di Ugo Betti» (30mila euro sul 2024 e sul 2025), gli «interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell'attività di Nazzareno Strampelli» (30mila euro sul 2024 e sul 2025) e gli «interventi relativi alla valorizzazione di Ruggero Ruggeri» (50mila euro sul 2024 e 2025).

Questione di opportunità

Sia chiaro: nessuno mette in discussione che siano tutte figure degnissime, ma la domanda è lecita: perché buttare soldi a pioggia (e a caso) e non lavorare ad un provvedimento organico? Cosa peraltro auspicata dagli stessi consiglieri ogni volta che una pdl del genere arriva in aula per il voto. Se non è questione di mancette territoriali, perché ancora non si è messo mano ad un testo unico? E pensare che ci sarebbe già una pdl perfetta come punto di partenza: quella sugli «Interventi per la conoscenza e la valorizzazione dei marchigiani illustri» a firma Renzo Marinelli. Ma dal marzo 2023 langue nei cassetti del Consiglio regionale. Chissà perché?