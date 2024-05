Silvana Amati (Pd) è stata l’unica donna presidente del Consiglio regionale nella storia delle Marche, ruolo che ha ricoperto dal 1995 al 2000.

Da chi conosce bene i meccanismi dell’assemblea legislativa, quali differenze nota tra la legislatura che ha gestito dallo scranno più alto di Palazzo Leopardi e quella attuale?

«Noi abbiamo fatto riforme importanti e lo Statuto delle Marche. Eravamo una squadra che funzionava, anche se molto articolata. E quella squadra ha prodotto atti fondativi».

Ora si fanno meno atti fondativi e più leggi di scarso spessore: perché?

«Come temevo all’epoca, con la modifica costituzionale del 2000/2001 per l’elezione diretta del presidente della Regione, il Consiglio ha perso sia funzioni che forza. Così è più difficile fare leggi di produzione consiliare e quelle che vengono elaborate sono spesso di livello localisitco. Oggi vedo molta fragilità nell’attività legislativa, e non è un bene per un’istituzione così importante».

Cosa ricorda con più orgoglio del suo periodo da presidente?

«L’aver prodotto i Quaderni del Consiglio e il Giornale del Consiglio: un modo di valorizzare il nostro territorio e l’istituzione praticamente a costo zero. Ma il lavoro complessivo del Consiglio è stato importante: eravamo in una fase fondativa e il nostro lavoro aveva un valore. Anche i rapporti erano diversi».

Cosa intende?

«Durante la mia presidenza del Consiglio, il governatore era Vito D’Ambrosio: lavoravamo in sintonia, certo, ma non cedevo sempre alle sue richieste».

Oggi vede un appiattimento del Consiglio sulla giunta?

«Credo che approvare la modifica per l’elezione diretta del governatore sia stato un errore. Questo ha depotenziato i membri del Consiglio. All’epoca mi sono battuta contro quella riforma, anche in contrasto con il mio partito. Ma il declino delle assemblee legislativo nasce proprio da quello. E oggi, purtroppo, ne paghiamo le conseguenze».