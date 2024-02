Ferretti Group, un miliardo di ricavi nel 2023 e 3.600 euro come premio alle maestranze

Ai dipendenti andrà un premio di oltre 3.600 euro. Ferretti Group, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, 7 marchi e una quindicina di cantieri (tra i quali quelli di Ancona, Mondolfo e Cattolica), ha sottoscritto un accordo per le maestranze con i sindacati e festeggia il miliardo di ricavi lanciando il buyback per non più del 10% delle azioni ordinarie. La gioielleria del mare ha chiuso il 2023 con ricavi netti pari a 1.110,9 milioni di euro, in crescita del 11,5% rispetto ai 996,1 milioni del 2022, un Ebitda adjusted di 169,2 milioni di euro, +21% rispetto al 2022 e un utile netto di 83,5 milioni di euro, +38% rispetto al 2022.

«Anno straordinario»



«Per Ferretti Group il 2023 è stato un anno straordinario - commenta l'Ad Alberto Galassi -. Grande importanza la quotazione su Euronext Milan nel mese di giugno che ha registrato un forte riconoscimento positivo da parte della comunità finanziaria. I risultati evidenziano una notevole crescita dei principali indicatori economico-finanziari e due record assoluti nella nostra storia recente: un portafoglio ordini che tocca quota 1,5 miliardi di euro e una marginalità del 15,2%, a conferma della solidità della strategia commerciale e industriale annunciata a marzo 2022.

I numeri

Vendiamo in 71 Paesi e se un mercato scende, tutti gli altri compensano».

Crescita a doppia cifra dei principali indicatori economico-finanziari, comunicazione della guidance del 2024 e conferma di quella di medio termine.



Ricavi netti nuovo a €1.110,9 milioni, in crescita del 11,5% rispetto ai €996,1 milioni del 2022;

Record EBITDA margin adjusted che raggiunge il 15,2%;

Il portafoglio ordini si attesta a €1,5 miliardi, in crescita del 15,1% rispetto al 2022.

EBITDA adjusted di €169,2 milioni, in aumento di circa il 21% rispetto al 2022, con un margine del 15,2% in crescita di 110bps;

Utile netto di €83,5 milioni, in crescita del 38% rispetto al 2022;

Raccolta ordini pari a €1.120,4 milioni in linea con il 2022;

Posizione finanziaria netta di €281,1 milioni.