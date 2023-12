Fano, Wider: attenti a quei due. Norberto Ferretti nuovo presidente onorario, accordo con Marcello Maggi. Pronto il lancio di due gioielli del mare

FANO - Attenti a quei due. Perché l'accoppiata promette sogni galleggianti, gioielli del mare. Wider, accordo tra Marcello Maggi e Norberto Ferretti per una nuova e fruttuosa collaborazione. Prosegue

con successo il percorso di crescita di Wider caratterizzato non solo da investimenti in nuovi prodotti

e siti industriali, ma anche da un potenziamento significativo della governance del cantiere. Marcello Maggi, presidente di W Fin Sarl, la holding che detiene il 100% del capitale di Wider, ha rafforzato la struttura

decisionale rinnovando il Consiglio d’Amministrazione.

Nuovo Cda



Questa manovra da parte di Maggi è la conseguenza di un importante accordo stipulato con Norberto Ferretti,

il quale assume ora la prestigiosa carica di presidente onorario del cantiere. A guidare il nuovo Consiglio di

Amministrazione è Massimo Iacono, figura già presente nel precedente organo direttivo.

La collaborazione con Norberto Ferretti rappresenta un significativo potenziamento in termini di capacità e

competenze, in sintonia con gli obiettivi di rilancio e sviluppo già delineati da Marcello Maggi e dal CEO della

società, anch’egli confermato nel nuovo Consiglio, Fabio Fraternale.

Ferretti, la storia degli yachts

Cofondatore nel 1968 insieme al fratello Alessandro del celebre marchio Ferretti Yachts, Norberto Ferretti

porta con sé una vasta esperienza che contribuirà in modo determinante allo sviluppo dei futuri yacht,

affiancando Marcello Maggi all'interno del Comitato di Sviluppo Prodotto, nonché alle future strategie di

crescita del cantiere.

Il know how



«Sono molto felice che le nostre strade si incrocino nuovamente - ha dichiarato Marcello Maggi - Il know how

di Norberto nel campo dello sviluppo prodotto è inestimabile e la sua presenza autorevole ci dà conferma della

rilevanza che ha il marchio Wider, sul quale ho fermamente puntato, all’interno del panorama nautico

internazionale»

Il lato pionieristico



«Ciò che mi affascina di più riguardo a Wider è il suo lato pionieristico. Qui, il domani non è considerato

un'incognita, ma un punto di partenza - ha commentato Norberto Ferretti - Il percorso di rilancio intrapreso

negli ultimi anni è davvero stimolante; sono pronto a contribuire a delineare i prodotti e le tecnologie del futuro

del cantiere».

Un punto di riferimento



«Sono molto contento della presenza di Norberto Ferretti che già nella mia precedente esperienza,

nell’omonimo gruppo, ha rappresentato un fermo punto di riferimento e importante guida» ha affermato Fabio

Fraternale, CEO di Wider.

I nuovi modelli per il 2024



Il 2024 sarà un anno ricco di novità per Wider, che si prepara ad affrontare il lancio dei due attesissimi nuovi

modelli: il WiderCat 92, un catamarano ideato dall'estro di Luca Dini e spinto dall’avanguardista propulsione

ibrida seriale, e il provocatorio WiLder 60, nato dal Centro Stile Wider e pronto a offrire entusiasmanti

esperienze di navigazione.