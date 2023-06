Flashdance in piazza, Pesaro celebra il cinema aspettando Tornatore, Verdone e Ferretti. Stasera il docufilm sul Cocoricò

PESARO - E’ ufficialmente iniziata la 59° edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema che si tiene a Pesaro dal 17 al 24 giugno 2023 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Il videomessaggio del regista

Ad aprire ufficialmente la 59esima edizione in una piazza gremita con pubblico anche in piedi è stato il film cult e simbolo degli anni ’80: Flashdance. A 40 anni dal suo debutto nelle sale è tornato sul grande schermo in Italia grazie alla Mostra Internazionale del nuovo cinema il film di Adrian Lyne con un’indimenticabile Jennifer Beals, premiato con l’Oscar per la migliore canzone, Flashdance… What a Feeling di Giorgio Moroder e Keith Forsey, eseguita da Irene Cara.

Ospite Fiamma Izzo

Il regista ha voluto omaggiare il festival con un videomessaggio speciale.

Ospite a sorpresa della serata anche Fiamma Izzo, la voce italiana di Jennifer Beals nel film, che ha così commentato: «Flashdance è ancora oggi a 40 anni di distanza un film modernissimo: tutte le ragazze e i ragazzi del mondo hanno e coltivano i propri sogni come Alex, che desidera diventare una ballerina. Il film è ancora modernissimo perché è il tema ad essere modernissimo. E poi la musica che accompagna il film è nei nostri cuori ma ogni volta risulta nuova, facendo nascere delle emozioni enormi».

Stasera

“Cocoricò tapes” (21.30 – piazza del Popolo), il documentario firmato da Francesco Tavella, che racconta con immagini inedite e materiali d’archivio le lunghe notti della discoteca romagnola divenuta luogo di espressione artistica, politica e sociale negli anni ’90.