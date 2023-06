PESARO - Una Mostra Internazionale del Nuovo Cinema sempre più in dialogo con la città e i giovani, per una 59esima edizione già proiettata all’anniversario dei 60 anni, coincidente con il riconoscimento di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. «Questa edizione è già un’edizione capitale», afferma il direttore organizzativo Cristian Della Chiara. «È dal marzo scorso - continua - che ci sentiamo capitale: in città si respira grande energia ed entusiasmo sulle proposte culturali. Con particolare orgoglio quest’anno siamo ancora più green: abbiamo ottenuto la certificazione Ecoaction dopo anni di impegno ad essere sostenibili».



L’attenzione al pubblico



In questi ultimi anni, il direttore Pedro Armocida ha fatto un gran lavoro per ampliare e intercettare pubblici diversi... «Credo - afferma sempre Della Chiara - che sia importante offrire sempre nuovi spunti di riflessione, ampliando lo sguardo sul cinema. Dallo storico concorso, recentemente aperto a tutti i formati, a quello dedicato ai video clip musicali, ma anche andando, in qualche modo, controcorrente: in un’epoca in cui la Apple ha progettato un nuovo visore di realtà aumentata, noi abbiamo organizzato un work shop per realizzare un cortometraggio, dando spazio anche ai film in 35 millimetri». Dopo l’anteprima di ieri, con il film che racconta l’ultima settimana di Stefano Cucchi e l’ultimo film di Walter Veltroni, la pellicola cult e simbolo degli anni ’80, proiettata in piazza del Popolo stasera alle 21,30 sarà Flashdance, preceduta dall’intervento di Adrian Lyne.



La retrospettiva



La giornata di oggi è anche riservata al primo degli appuntamenti con la retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore con la proiezione alle 15 al Teatro Sperimentale del film esordio alla regia, “Il Camorrista” (1986), ispirato alla vita del boss Raffaele Cutolo e alle 17,50 di “Stanno tutti bene” (1990), con Marcello Mastroianni. È “Amarcord” invece ad inaugurare il cinema in spiaggia (Bagni Agata, n 57) alle 21,30. Grande attesa per le anteprime mondiali in Piazza del Popolo: domani dalle 21,30 si parte con “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini e, a seguire, “Cocoricò Tapes” di Francesco Tavella.

Il corto diretto dalla Giannini ha protagonista Francesco Di Leva, ospite a Pesaro con la regista, vincitore del David di Donatello come Miglior Attore, sullo schermo per la prima volta con sua figlia Morena. Ma il cinema è anche musica: mercoledì 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, l’Orchestra del Conservatorio Rossini sarà sul palco della piazza per “Un film nel film”.



Tanti gli ospiti, tra cui Carlo Verdone, in occasione della riproposizione di “Borotalco”, e lo scenografo marchigiano premio Oscar Dante Ferretti. Una settimana intensa che si chiuderà con la presenza di Giuseppe Tornatore alla tavola rotonda di sabato 24 giugno, l’annuncio dei vincitori in piazza del Popolo alle 21 e la proiezione di Nuovo cinema paradiso.