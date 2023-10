Il superyacht della Ferretti Group viene realizzato ad Ancona: c'è una suite armatoriale, ospita 10 persone e 7 di equipaggio

ANCONA - Si chiama Line Navetta 38 ed è l'ultimo yacht made-to-measure della linea dislocante del marchio. Il primo scafo è in costruzione presso il Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona, con consegna prevista nel 2024.

Questo superyacht è stato progettato per massimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione sui quattro ponti; in particolare, dispone di una grande master suite di oltre 40 mq e di percorsi completamente separati per l'equipaggio, per garantire la massima privacy di tutti gli ospiti a bordo.

Oltre alla suite armatoriale, Custom Line Navetta 38 offre all’armatore e ai suoi ospiti altre 4 cabine ospiti sul ponte inferiore, per un totale di 10 persone a bordo e 7 membri dell’equipaggio, incluso il comandante.

Ideale per coprire lunghe distanze con basso consumo di carburante e per godere di prestazioni ai vertici della categoria, prevede una motorizzazione standard di 2 man dalla potenza di 1400 hp.

Potrà così raggiungere una velocità massima di 15 nodi e un’autonomia di circa 2.800 miglia nautiche all’andatura di crociera economica di 10 nodi.