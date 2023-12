MACERATA Quattro nuovi Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana sono stati insigniti nella sala dell’Eneide di Palazzo Buonaccorsi da parte del prefetto Isabella Fusiello, alla presenza delle autorità civili e militari locali. A ricevere l’onorificenza sono stati il luogotenente dei carabinieri di Montelupone Pasquale Cariulo, la dottoressa Benedetta Ferretti di San Severino e gli imprenditori Gianni Dori e Maurizio Dori di Mogliano, accompagnati dai rispettivi sindaci Andrea Staffolani, Rosa Piermattei e Cecilia Cesetti.

Le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica italiana sono conferite dal presidente della Repubblica sono destinate a «ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari».

A ricevere gli ospiti nella sala dell’Eneide il prefetto Isabella Fusiello. «Sono momenti e giornate molto importanti - ha detto Fusiello- in quanto si riconoscono a delle persone che operano sul territorio nel settore dell’economia, sanitario e della sicurezza un riconoscimento che giunge direttamente dal presidente della Repubblica. Devo sottolineare come Macerata e provincia conti su un tessuto ricco di imprenditori e di gente laboriosa che tiene alto l’onore e la dignità di questo territorio che ha subito le ferite del terremoto ma che ha saputo rialzarsi». A ricevere la pergamena con il titolo di Cavaliere è stata Benedetta Ferretti, accompagnata anche dal nuovo direttore generale dell’Ast 3 di Macerata, Marco Ricci.

Chi sono

Ex primario di Oncologia dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”, Ferretti ha diretto la stessa unità operativa per ben 23 anni. Stimatissima professionista, la dottoressa Ferretti è stata sempre amata e benvoluta da colleghi e pazienti che, oltre alle doti mediche, ne hanno sempre apprezzato le doti umane. Del luogotenente dei carabinieri Pasquale Cariulo, tra le tante azioni fatte nella sua carriera, è stato ricordato come autore del salvataggio di un anziano disabile dalle fiamme che avevano avvolto il suo container a Morrovalle, un gesto eroico che aveva portato anche ad un encomio.

L’attività

Infine degli imprenditori Gianni e Maurizio Dori dell’azienda Rodo è stata ricordata l’attività iniziale nel settore dei vimini e midollino ampliatasi poi nell’ambito di calzature e borse di alta moda, impresa che coinvolge 150 addetti e che ha saputo imporsi con produzioni di alta gamma popolari dal vecchio continente fino a Honk Kong.