Maxi esodo di agosto, le Marche resistono: nessuna coda (fino ad ora) in A14 nonostante pioggia e vento forte

Nella giornata da bollino rosso-nero, con il secondo esodo dei vacanzieri, l'autostrada A14 che taglia in lungo le Marche ha brillantemente tenuto (fino alle 19), risultando per gran parte della giornata l'unico tratto senza code ed emergenze: un caso più unico che raro, visti i trascorsi recenti e non. Merito anche del divieto di transito dei mezzi pesanti, in vigore dalle 8 di oggi alle 22 e domani, domenica 6 agosto, dalle 7 alle 22.

Pioggia e vento unici problemi

Gli unici problemi sono stati causati dagli eventi atmosferici, la coda lunga di Circe, che in contemporanea ha portato pioggia nel basso Fanese, Anconetano e Fermano, vento forte tra Chiaravalle e Castelferretti. Accenni di rallentamenti solo a Civitanova.

L'evoluzione del traffico autostradale in Italia da questa mattina alle 19 di stasera

Cantieri congelati e rimossi

Anas ha congelato e rimosso, nelle ultime settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione.

Sull’A14 da inizio giugno sono stati rimossi fino all’11 settembre i cantieri, soprattutto quelli del tratto tra Pedaso-Vasto Sud.

Ricordiamo che nelle Marche le principali strade interessate dall’aumento di traffico sono il raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, le statali 73 Bis di Bocca Trabaria in provincia di Pesaro e Urbino, la SS76 della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona), la SS77 della Val di Chienti (direttrice Civitanova Marche-Foligno) e la statale 16 Adriatica. Sulla SS77 della Val di Chienti è stato rimosso giovedì l’ultimo cantiere, che interessava un tratto a Muccia. Stessa cosa sulla Ascoli-Mare nel tratto Maltignano-Castel di Lama.