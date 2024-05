Giorgio Armani scrive a Tamberi: «Caro Gimbo, sei il nostro portabandiera. Merito del tuo inesauribile entusiasmo»

Social ambassador per la Regione Marche. Capitano dell'Atletica azzurra. Portabandiera alle prossime olimpiadi di Parigi 2024. Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo nel salto in alto e campione mondiale, è l'uomo del momento. Anche Giorgio Armani - Gimbo è testimonial mondo per la sua azienda - si è voluto complimentare con lui attraverso una lettera poi pubblicata sui social dal saltatore anconetano.

Il post su Instagram