Finalmente il sereno sulle Marche: primo week end "da spiaggia" con le temperature in salita. Guarda le previsioni

ANCONA - I ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio non sono andati benissimo, dal punto di vista del meteo, nelle Marche. Nuvole, pioggia e temperature sotto la media hanno "sabotato" i progetti di gite e scampagnate, con la primavera che, dopo un avvio incorraggiante, ha stentato ad ingranare la marcia. Ma ora, finalmente, dovremmo esserci: quello alle porte dovrebbe essere, infatti, il primo weekend con meteo da primavera inoltrata. Con cielo limpido e temperature in salita, magari non abbastanza per concedersi i primi tuffi ma sicuramente sufficienti per godersi una gita all'aperto

