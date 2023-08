ANCONA Dopo un venerdì segnato dai problemi di viabilità dovuti al maltempo, oggi sarà l’overdose da traffico a rendere difficile la vita agli automobilisti, non solo per quelli che utilizzano la rete autostradale. Siamo al secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas. Viabilità Italia prevede sulle maggiori direttrici e sui tratti di collegamento alle località turistiche bollino nero (traffico critico) nella mattinata di oggi e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani.



Niente Tir



Le Marche sono in prima linea, in queste giornate di viabilità congestionata, perché le direttrici dove si prevede il maggior traffico sono in direzione Nord-Sud e lungo le fasce tirrenica e adriatica. Previsioni di traffico analogo, rende noto società Austostrade, sono indicate per sabato 12 agosto. Per favorire l’esodo estivo è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti, oggi dalle 8 alle 22 e domenica 6 agosto dalle 7 alle 22. Nelle Marche, oltre all’autostrada A14, le principali direttrici interessate dall’aumento di traffico sono il raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, e le statali 73 Bis di Bocca Trabaria in provincia di Pesaro e Urbino, la SS76 della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona), la SS77 della Val di Chienti (direttrice Civitanova Marche-Foligno) e la statale 16 Adriatica. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha via via rimosso, già a partire dalle scorse settimane, molti dei principali cantieri di manutenzione. Sull’A14, già da inizio giugno sono stati rimossi (fino all’11 settembre) i cantieri che rallentavano il traffico soprattutto nel tratto tra Pedaso e Vasto Sud, interessato da lavori di ammodernamento.

Ma anche le statali sono state sgomberate da mezzi e transenne per favorire il traffico d’agosto. In particolare, sulla SS77 della Val di Chienti è stato rimosso giovedì l’ultimo cantiere, che interessava un tratto a Muccia.

Anche sul raccordo Ascoli-Porto d’Ascoli sono stati rimossi tutti i cantieri, l’ultimo dei quali proprio ieri tra Maltignano e Castel di Lama. Sulla SS76 della Val d’Esino l’Anas contava di rimuovere già ieri di oggi il cantiere che interessa il tratto all’altezza dello svincolo di Monte Roberto e resterà attivo solo un cantiere a Fabriano.



Viadotti risanati



Sulla statale 3 Flaminia è stato riaperto ieri il tratto tra gli svincoli di Cantiano e Pontedazzo, dove sono in corso lavori di risanamento strutturale dei viadotti. Il transito, deviato durante i lavori sulla viabilità locale, tornerà a senso unico alternato con semaforo. Infine, sulla SS 685 delle Tre Valli Umbre (direttrice Ascoli Piceno-Norcia) la galleria Cesaronica sarà sempre aperta anche in orario notturno nelle notti di sabato e domenica.