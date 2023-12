Finti carabinieri campani truffano una nonnina di 90 anni a San Benedetto ma vengono incastrati, a Civitanova, da un anziano: indagini su casi simili in tutta la regione

SAN BENEDETTO Truffano un'anziana a San Benedetto del Tronto con la tecnica del finto carabiniere. Individuati e denunciati dai carabinieri di Civitanova due napoletani. Erano riusciti a sottrarre, con l'inganno, la somma di 750 euro ad un'anziana signora di quasi 90 anni, residente nel comune rivierasco. Film già visto anche in questi giorn in altre zone della regione: fingendosi militari hanno telefonato alla donna e, raccontandole che il figlio aveva subito un grave incidente, le hanno chiesto del denaro per le cure mediche. Il tutto si è svolto in pochi minuti, l'anziana signora, dopo aver ricevuto la fraudolenta telefonata, spaventata per quando credeva essere accaduto al figlio, non ha esitato a consegnare ai due uomini, che si sono presentati sotto casa sua come carabinieri in borghese, la somma di 500 euro in contanti e la propria carta di credito, sulla quale era annotato anche il pin e con cui, i due truffatori, sono riusciti a prelevare l'ulteriore somma di 250 euro da un bancomat della zona.

L'allerta dopo un secondo caso



Ad allertare i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Civitanova Marche, invece, è stato un ulteriore tentativo, posto in essere dalla stessa banda, di portare a segno il colpo nel comune di Civitanova.

Questa volta, però, l'anziana vittima designata, un uomo di 80 anni residente nel quartiere San Marone, si è insospettito dall'insolita telefonata ricevuta anche grazie a quanto accaduto nei giorni scorsi e grazie all'attività informativa operata dai carabinieri nelle ultime settimane per la prevenzione delle truffe agli anziani. L'uomo ha così allertato i militari che si sono appostati sotto casa sua, in attesa dell'arrivo dei truffatori. Questi, una volta scoperti, hanno tentato invano la fuga prontamente poi bloccati e perquisiti. I due uomini, italiani, residenti nella città di Napoli ed entrambi pluripregiudicati per i reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati trovati in possesso della somma di 750 euro sottratta e di due telefoni cellulari, utilizzati per comunicare con i propri complici.

La somma restituita alla donna



la somma in denaro è stata sequestrata per essere successivamente restituita all'anziana donna truffata, mentre, i due telefoni cellulari, anch'essi in sequestro, saranno utili per ricostruire i movimenti dei due ed individuare eventuali complici. Sono in corso le indagini per capire se, i due napoletani, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, siano coinvolti in alcuni tentativi di analoghe truffe, perpetrate sul territorio negli ultimi giorni.