ASCOLI - È inesorabile la crescita delle truffe ai danni degli anziani. Come accade nel resto d’Italia, anche il capoluogo piceno sta invecchiando. Nel 2022 gli ultrasessantacinquenni erano il 29% della popolazione: nel 2012 anni fa erano il 25%, nel 2002 il 22%. L’indice di vecchiaia per il Comune ascolano afferma come ci siano 285,2 anziani (over 65) ogni 100 giovani (under 14). E questa tendenza è destinata a crescere. Gli ascolani invecchiano e aumentano gli anziani vittime di truffe: diventa quindi fondamentale l’attenzione verso coloro che rappresentano una porzione significativa e particolarmente delicata della popolazione.

Arriva così il progetto di prevenzione contro le truffe agli anziani, coordinato dalla comandante della Polizia Locale, Patrizia Celani, finanziato dal ministero dell’Interno. Tante le iniziative previste: divulgazione di locandine, messaggi informativi e le visite nei circoli per anziani al via in questi giorni. «Credo molto in questo progetto – afferma la comandante Celani -. La popolazione invecchia sempre più e la problematica si amplia. Abbiamo pensato di proporre il nostro sostegno in vari modi, attraverso materiale informativo, incontri, convegni, visite nei circoli per affrontare il tema dell’ageismo ovvero la discriminazione verso le persone più anziane».



Nell’ambito di questa iniziativa verrà presentato il calendario 2024 che la Polizia Locale e i Servizi sociali del Comune hanno realizzato con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione sul rischio delle truffe. «Ci saranno le foto e le immagini dei nostri anziani nei circoli: un modo far crescere ancora di più il loro senso d’appartenenza» aggiunge la Celani. Il calendario contiene anche un vademecum per evitare di finire nelle trappole di malviventi con consigli utili e buone prassi da seguire.

Oltre alle dieci regole fondamentali, come non aprire la porta agli sconosciuti e chiamare subito le forze dell’ordine in caso di dubbio, vengono illustrati anche alcuni casi a rischio piuttosto diffusi: il corriere con un pacco vuoto e il pagamento in contrassegno, l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un familiare, la finta fuga di gas per introdursi nell’appartamento, e così via. La categoria degli over 65 è caratterizzata da alcuni fattori di vulnerabilità che favoriscono l’esposizione della persona a una serie di insidie. L’anziano che subisce una truffa sopporta spesso un doppio danno, quello economico e quello, forse più grave e difficile da superare, di natura psicologica, costituito dalla vergogna, dal riconoscersi inadeguato o troppo ingenuo.



Il traguardo del progetto è quindi fornire alle persone anziane, spesso sole, informazioni che consentano loro di tutelarsi. Il calendario vuole essere uno strumento utile per aiutare i cittadini. «La scelta del tema di questo calendario è appropriata – dichiara il sindaco Marco Fioravanti. – Il problema delle truffe agli anziani è molto sentito dalla popolazione. Con il vademecum vogliamo sensibilizzare le persone, rendendole sempre più consapevoli e quindi capaci di difendersi: un modo per essere vicini alla fascia di popolazione maggiormente vulnerabile».