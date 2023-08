Trovano i biglietti per l'Italvolley ad Ancona ma non l'alloggio: due ragazze accolte "a braccia aperte" dalla famiglia Zaytsev

CIVITANOVA - “A braccia aperte”. Così la famiglia dello Zar Ivan Zaytsev accoglierà Virginia e Samantha, due ragazze toscane appassionate di volley. Hanno acquistato i biglietti per le partite del campionato europeo che la nazionale affronterà ad Ancona (il 4 e il 6 settembre) ma non sono riuscite a trovare un alloggio che rientrasse nel loro budget.

L'appello social

Hanno così lanciato un appello sui social, in particolare in un gruppo di tifosi di volley. «Chi è disposto ad ospitarci per qualche giorno?» La prima risposta è stata quella di Ashling Sirocchi Zaytsev: «Va bene Civitanova?». Lì per lì le due 23enni non hanno realizzato chi fosse (la moglie del campione della Lube). Poi, una volta contattata Ashling, sono andate in visibilio.