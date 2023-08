CIVITANOVA Il ritorno di Simone Anzani in maglia azzurra, insieme alla convocazione del giovane Bovolenta, sono le novità tra le convocazioni diramate ieri dal commissario tecnico dell’Italia, Fefè De Giorgi, in vista dell’inizio della preparazione che porterà il gruppo azzurro agli Europei. Torna dunque a tre rappresentanti la pattuglia della Cucine Lube in maglia azzurra.



In ritiro

Tra i convocati al ritiro che inizierà domani e fino al 13 a Cavalese, figurano anche il libero Fabio Balaso e lo schiacciatore Mattia Bottolo che hanno fatto parte della spedizione in Polonia per la Vnl. L’esperto Anzani che dovrà ora risalire le gerarchie del ruolo al centro per poter convincere Fefè De Giorgi che lo stop medico è stato solo uno spiacevole incidente di percorso ma soprattutto il forte centrale della Lube e della nazionale dovrà ritrovare al più presto il ritmo partita. Ritmo partita che dovranno ritrovare anche gli appassionati dal momento che l’Europeo farà tappa in ben nove città italiane ed anche in Ancona. Ci sono ancora abbonamenti disponibili per assistere alle partite della tre giorni anconetana del campionato Europeo. Naturalmente è tempo di tornare a lavorare, e quindi vacanze finite, anche per gli altri tesserati della Cucine Lube chiamati dai selezionatori delle rispettive nazionali. Al lavoro quindi la Bulgaria di Nikolov, la Francia di Chinenyeze e la Turchia di Lagumdzija, per quanto riguarda il comparto europeo. In palestra anche i sudamericani: l’Argentina di capitan De Cecco e Cuba di Marlon Yant. In palio ci sono diversi posti per l’accesso ai giochi di Parigi 2024. Calma piatta invece dal fronte della tifoseria e degli abbonamenti dal momento che il botteghino dell’Eurosuole Forum, anzi per meglio dire che l’attività è ferma fino al 21 Agosto. In quella data ci sarà l’inizio ufficiale della preparazione dei giocatori non impegnati con le rispettive nazionali.

I convocati

Agli ordini di Chicco Blengini ci saranno quindi: il libero Francesco Bisotto, i centrali Enrico Diamantini e Jacopo Larizza, l’opposto Matheus Motzo, il palleggiatore norvegese Jakob Thellee lo “Zar” Ivan Zaytsev, che quest’anno farà parte dello scacchiere cuciniero come laterale per sfruttare il mix di esperienza e qualità in ricezione. Al gruppo dei big dovrebbero essere affiancati giovani di belle speranze dell’Academy Volley Lube come Gianluca Cremoni, miglior schiacciatore opposto ai recenti campionati europei Under 17, Francesco Giacomini, Marco Stambuco e altri emergenti del settore giovanile.