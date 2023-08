ANCONA Un’avventura lunga 26 giornate, dal 7 ottobre all’11 maggio, sette mesi abbondanti, al lordo degli eventuali spareggi, di sano agonismo che terranno impegnate le quindici formazioni marchigiane partecipanti ai campionati di serie B nazionali. I calendari provvisori diffusi dalla Fipav, tratteggiano i contorni concreti di una stagione sotto rete che andrà man mano focalizzando protagonisti e contenuti. Certo è che si deve attraversare un’angusta cruna dell’ago: non ci sono promozione dirette in palio né in B maschile né in B1 femminile ma un sogno da alimentare tramite playoff, mentre le retrocessioni sono ben quattro con lo spauracchio dei playout qualora il distacco tra decima e undicesima non superi i due punti.



Il cammino

Un cammino impegnativo spezzato da tre soste: quella natalizia dal 23 dicembre al 7 gennaio, la pausa per la disputa della prima fase della Coppa Italia (27 gennaio-4 febbraio) e poi per consumarne le final four (dal 27 al 30 marzo). Nel settore maschile popolato da ben otto marchigiane, i derby non si fanno attendere: subito di fronte Macerata e Ancona e la neopromossa San Severino contro la baby Lube; e alla seconda giornata, scocca il match clou tra le due regine del mercato, Ancona e Osimo.

B femminile

In B1 femminile, la Pieralisi Jesi debutta ospitando la PalaTriccoli Pontedera mentre la Clementina Castelbellino Moie sale a Castelfranco a domicilio di una delle formazioni più accreditate. Il derby della Vallesina andrà in scena il 9 dicembre all’andata e il ritorno a Jesi il 20 aprile. In B2 donne, esordi casalinghi per le matricole: la Battistelli Pesaro si incrocia con l’esperta Potenza Picena, la Sistema X Collemarino attende Cervia mentre la nuova realtà nata dalla collaborazione tra Filottrano e Polverigi ospita la blasonata Teodora. Queste le prime due giornate dei campionati

Serie b maschile girone E I giornata (7-8 ottobre) San Marino-Ravenna; Sabini–Ferrara; Paoloni Macerata–The Begin Ancona; Nova Loreto–Querzoli Forlì; Volley Potentino–San Mauro Pascoli; Sios Novavetro San Severino–Lube Civitanova. Riposa La Nef Re Salmone Osimo. II giornata (14-15 ottobre): Ferrara–San Marino; Ravenna–Sios Novavetro San Severino; The Begin Ancona–La Nef Re Salmone Osimo; Lube Civitanova–Paoloni Macerata; Querzoli Forlì-Volley Potentino; San Mauro Pascoli–Sabini Castelferretti. Riposa: Loreto

Serie B1 femminile girone D I giornata (7-8 ottobre): Pieralisi Jesi–Pontedera; Castelfranco–Clementina 2020 Castelbellino Moie; Liberi&Forti Firenze-Casal de’ Pazzi; Fonte Nuova Rm-Valdarno; Pomezia–Montesport Fi; Nottolini Capannori–Cesena; Riposa Trevi. II giornata (14-15 ottobre): VolleyRò Casal de Pazzi–Pieralisi Jesi; Clementina 2020–Pomezia; Valdarno–Castelfranco; Trevi-Fonte Nuova RM; Montesport Firenze–Nottolini; Cesena–Liberi e Forti Firenze; riposa Pontedera

Serie B2 femminile Girone F I giornata (7-8 ottobre): Pescara–Teodora; Montesilvano–Castelmaggiore; Filottrano–Teodora; Porto San Giorgio–Rimini; MassaLombarda–Riccione; Sistema X Collemarino–Cervia; Battistelli Blu volley Pesaro–New System Potenza Picena. II giornata (14-15 ottobre): Teodora–Pescara; Castelmaggiore–Massalombarda; Teodora–Battistelli Pesaro; Rimini–Montesilvano; New System P.Potenza Picena–Porto San Giorgio; Riccione–Sistema X Collemarino; Cervia–Filottrano.