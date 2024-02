PESARO Ed è subito derby. Nemmeno il tempo di festeggiare la bellissima vittoria di Fermo - un 2-0 mai in discussione dall’importantissima valenza anche in termini di classifica - che stasera, alle 20.45, la Vis ospiterà tra le mura amiche l’Ancona, altra corregionale invischiata nelle sabbie mobili della zona playout.



Partita speciale

«I derby sono partite differenti», ha sempre detto mister Simone Banchieri. E ancora, nel presentare la sfida ai dorici: «Teniamo tantissimo alla partita, noi, il club e i nostri tifosi. Siamo contenti della vittoria sulla Fermana, su un campo dove Torres e Carrarese avevano pareggiato, la Juve Next Gen addirittura perso, ma abbiamo festeggiato solo qualche ora perché abbiamo subito un’altra gara importantissima». Importante per il campanile, che negli ultimi anni ha dato poche soddisfazioni ai biancorossi pesaresi, ma anche per la graduatoria, dal momento che Vis e Ancona arrivano al derby di stasera appaiate a quota 28, al 14esimo posto che condividono col Sestri Levante, compagine ligure che oggi sarà di scena ad Alessandria contro la versione giovanile della vecchia signora, quella in forma.

Si cambia centrocampo

Poco tempo per sperimentare, e non sarebbe stato nemmeno forse appropriato visto come è andato il derby del Recchioni. Certo è che Banchieri, giocoforza, dovrà cambiare due terzi del centrocampo, viste le squalifiche di capitan Di Paola e di Iervolino. Al posto del 10 dovrebbe giocare Valdifiori, dato che - Banchieri dixit - «negli ultimi 10 giorni è stato meglio, anche se da professionista esemplare quale è si allena sempre benissimo». Da mezz’ala, invece di Iervolino che ha rimediato un rosso ingenuo nell’ultima partita, agirà 99 su 100 Christian Nina, con il sempre più positivo Rossetti a completare una mediana pronta ad accogliere i ripiegamenti di Pucciarelli. Niente da fare per de Vries, vediamo se al convocato Obi verrà concesso uno spezzone. In avanti pochi dubbi sul tandem Nicastro-Karlsson, vista l’intesa crescente tra l’ex Pontedera e l’islandesone, uno che è «on fire» come testimoniano gli 8 gol nelle ultime 9 partite. Banchieri, che torna in panchina dopo la squalifica, ritrova Denis Tonucci, pesaresissimo leader difensivo vissino che però, viste le prestazioni recenti della coppia Rossoni-Zagnoni, potrebbe anche accomodarsi in panchina ricevendo qualche giorno per riatletizzarsi.

Coordinate del derby

Allo stadio Benelli di Pesaro, dalle 20.45, arbitrerà Luca De Angeli della sezione di Milano, assistito da Luigi Ingenito di Piombino e Antonio Alessandrino di Bari, con Guido Verrocchi di Sulmona quarto ufficiale. All’andata, l’8 ottobre scorso, finì 3-3 una partita che la Vis diede l’impressione di poter vincere salvo rischiare seriamente di perderla. Vis che non batte l’Ancona dai tempi dell’Eccellenza, ma che soprattutto non esulta in casa nel presente campionato da quasi 4 mesi (1-0 alla Recanatese del 22 ottobre). Riassaporare al Benelli la gioia dei tre punti, mettendo quindi assieme due derby in quattro giorni, sarebbe tanta roba, anche - se non soprattutto - in ottica salvezza.