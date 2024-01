Il Parlamento chiude prima: «Causa derby Lazio-Roma salta la discussione per andare davanti alla tv (o allo stadio)»

Senato e Camera chiudono i battenti causa derby. Il Parlamento ha anticipato la chiusura dei lavori di oggi, la ragione sembra essere il derby. Alle 18 di oggi allo stadio Olimpico si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, per cui le sedute previste per oggi pomeriggio saranno più corte, rinviando gran parte a domani e permettendo così di vedere in televisione, o magari allo stadio, la partita anche ai parlamentari. Iniziate alle 15 le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla proroga per tutto il 2024 dell’invio di armi all’Ucraina.

Il dibattito si è svolto questa mattina alla Camera, ma la conferenza dei capigruppo in Senato avrebbe deciso di limitare il dibattito per far finire i lavori in tempo per la partita di calcio, la discussione è iniziata direttamente con le dichiarazioni di voto dei Senatori dopo le comunicazioni del ministro Crosetto.



Anche alla Camera i lavori potrebbero finire per le 17.30, in tempo per l’inizio del derby all’Olimpico. Oggi inoltre è previsto il voto finale sul decreto che istituisce la governance del Piano Mattei, che sta vedendo anche in questo caso immediate votazioni nominali mediante il procedimento elettronico.

Da qui, i lavori della Camera potrebbero essere rinviati a giovedì.