ASCOLI - Si gioca domani un piccolo derby tra sindaci. Una sorta di riedizione della sfida di due anni fa tra le città che guidano, Ascoli e Pesaro, per diventare Capitale italiana della cultura 2024. Protagonisti, ora come allora, Marco Fioravanti e Matteo Ricci. Entrambi parleranno, alle 10.30, del loro ultimo libro a Palazzo dei Capitani: Fioravanti nella sala della Ragione, Ricci nella sala dei Savi. Fioravanti presenzierà al convegno "Il futuro è sostenibile" con il presidente Tea Energia Raimondo Grassi, il presidente nazionale Confassociazioni Angelo Deiana e il vice segretario Confassociazioni Marche Claudio Sesto Travanti. Modera il direttore di Magi edizioni, Angelica Bianco. Ricci, invece, presenterà il libro “Pane e politica”. Interverranno il candidato sindaco del centrosinistra Emidio Nardini, la consigliera regionale Anna Casini e il consigliere comunale Francesco Ameli. Il libro racconta di esigenze comuni tra generazioni e tra nord e sud Italia che costituiscono un'analisi di bisogni e aspettative e che prospetta soluzioni concrete. «Sarà l’occasione - dicono gli organizzatori - per provare a continuare quel dialogo tra città che hanno condiviso il percorso di Capitale italiana della cultura e rinnovare il legame tra nord e sud Marche».